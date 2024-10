Un amico caro mi manda questa foto scattata da lui e io mi commuovo. Non è un fotomontaggio. È vero, Grazie Mauro

@copyright di Mauro Marrocu

#Cagliari in time of #lockdown



Un bellissimo scatto fotografico, quello di Mauro Marroccu e diffuso su fb da Maria Paola Loi che in tempi del Covid-19, ritrae fedelmente come la natura si sta riprendendo i propri spazi. Città, strade e lungomare deserti, questo bellissimo fenicottero è dunque libero di passeggiare indisturbato sul viale Colombo a Quartu.