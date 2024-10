Si è concluso sabato scorso con una bellissima giornata interamente dedicata allo sport, il progetto “Fai canestro per una nuova avventura”, l’iniziativa ideata da Marco Colomo e Laura Aduni nell’ambito dell’associazione sportiva ASD Basket Atzara.

Il successo riscosso dall’avvento di un nuovo sport, il basket appunto, approdato grazie ai due giovani cestisti, ha destato una graditissima e piacevole sorpresa in un territorio che ha sempre risposto positivamente alla pratica sportiva in generale. Un mese di allenamenti per i ragazzi dai 5 ai 15 anni che, per 3 volte alla settimana si sono divertiti ad imparare questo sport di squadra.

I risultati ci sono stati dal momento che il 29 Maggio, dopo solo 11 allenamenti, hanno disputato la loro prima partita acclamati dai numerosi genitori e curiosi che si sono avvicinati ai campetti comunali.

In totale sono stati 45 i ragazzi che alla fine dei due marche, sono stati premiati per il loro impegno con le medaglie offerte dalla Dirigenza dalla squadra Basket Atzara. Il gruppo dei più piccoli, che va dai 5 ai 9 anni, ha ringraziato gli allenatori con una serie di disegni sul Basket e sul progetto svolto in questo mese di attività, disegni che sono stati appesi all’esterno degli impianti sportivi.

"Questo progetto è stato un ottimo punto di partenza, abbiamo avuto numerose richieste per continuare anche nei mesi di giugno e luglio - dichiara Marco Colomo - non potevamo certo dire di no, siamo felicissimi che i ragazzi vogliano continuare, per noi è una grande soddisfazione, e abbiamo iscritto anche nuovi partecipanti, segno che il bacino si sta allargando e non può che essere che un segno positivo. A nome di tutta l’Associazione ringraziamo l’Amministrazione Comunale, lo sponsor il Bar La Piazzetta, i genitori che ci hanno sostenuto e dato fiducia, infine gli atleti, veri vincitori del progetto “Fai canestro in una nuova avventura!”.

Le attività sportive si fermeranno giusto il mese di Agosto, con l’auspicio di riprendere a Settembre con un impegno annuale, più serio e protratto nel tempo, per la preparazione di un vero e proprio campionato. A conclusione degli incontri sportivi, il ringraziamento verso l’organizzazione è stato espresso anche dai genitori dei partecipanti, offrendo con la generosità che li contraddistingue cibi locali e l’immancabile ottimo vino di Atzara.

Se lo scopo di questa iniziativa era creare interesse verso uno sport poco praticato finora nel Mandrolisai, incentivare lo scambio e la crescita sotto il profilo atletico di bambini e ragazzi, l’obiettivo è stato centrato in pieno.