Gabry non era solo un bravo ragazzo, era anche un bravissimo calciatore, aveva appena 15 anni quando lo scorso anno, esattamente un anno fa, un treno lo travolse: fu una tragedia assurda, un’intera comunità, quella di Serramanna, fu scossa dalla terribile notizia e dal dolore.

Gabriele Cipolla però, con la sua maglia numero 10 della Gialeto Serramanna non sarà mai dimenticato, ora più che mai, dopo che gli artisti del paese gli hanno dedicato un bellissimo murale nel campo da calcio via XXV aprile. I suo genitori, persone tanto stimate e ben volute, hanno apprezzato tantissimo questo significativo gesto.

Ecco il messaggio toccante sulla fan page della Gialeto Serramanna Calcio: “L’alba di un nuovo giorno è arrivata, è passato già un anno, ma tu vivi ogni giorno con noi, nel nostro cuore e nella nostra mente. Sei con noi in ogni partita, in ogni riscaldamento, in ogni trasferta, in ogni gol, in ogni goccia di sudore spesa per quella maglia che tanto hai amato, e che sarà sempre parte di te. Il tuo ricordo rimarrà indelebile dentro di noi e nel tuo posto felice, quel campo che tanto ti ha dato e a cui hai dato tutto. Stringila bene quella fascia, buongiorno a te Capitano”.