Il Comune di Giave, in collaborazione con Sardegna For You Association, ha organizzato, per giovedì 9 e venerdì 10 novembre, due giornate dedicate alla salute, in modo particolare alla prevenzione contro i tumori al testicolo e alla prostata.

Il progetto fa parte di una serie di progetti che la sindaca Maria Antonietta Uras e la sua Amministrazione sta portando avanti sin dal 2016. Un’iniziativa che è rivolta anche al mondo della scuola, in maniera tale da attivare nuovi percorsi e collaborazioni tra la scuola e la sanità.

«Le scuole del Meilogu – si legge nella nota – saranno dunque contemporaneamente destinatarie delle attività della campagna e soggetti attivi nel diffondere messaggi che possano arrivare a tutta la comunità».





Il 9 alle 16.00, presso la sala consiliare avrà luogo un convegno proposto tratterà alcuni passaggi fondamentali per valorizzare l’importanza della prevenzione.

Per l’occasione saranno utilizzate delle dias in modo da avere un riscontro maggiore dell’attenzione dei partecipanti e rendere visibili le conseguenze del tumore in oggetto.





Il 10, a partire dalle 15.30, in collaborazione con il Dottor Gian Marco Garau, avrà luogo, nei locali dell’ambulatorio comunale, uno screening gratuito alla prostata e al tumore testicolare.





In conclusione, è stato ricordato come «l'educazione alla salute contribuisce allo sviluppo della strategia di promozione della salute in quanto promuove la partecipazione dei singoli e di gruppi su problemi di salute prioritari e Incrementa le possibilità di scelta dei cittadini verso stili di vita e politiche a favore della salute».