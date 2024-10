Il 9 dicembre, nei locali del Museo del Costume di Nuoro, si terrà un convegno dal tema "La lingua sarda nelle opere deladdiane".

L'evento avrà inizio alle ore 18 e sarà coordinato da Paolo Berria.

Nel corso della serata prenderanno la parola Simone Pisano che discuterà del tema "Sardo e italiano nell’opera di Grazia Deledda: stereotipi e pregiudizi", Dino Manca che terrà la lezione "Dentro il laboratorio di scrittura deleddiano tra varianti ed evoluzioni linguistiche", Matteo Rivoira che discuterà su "Le inchieste linguistiche sarde dell’Atlante Linguistico Italiano (1932-1935)", e Monica Dovarch che curerà la proiezione del documento "S'Orchestra in Limba - Orchestra in Lingua sarda".

Simone Pisano è docente di Linguistica Applicata presso l’Università “G.Marconi” di Roma; è ricercatore nel settore della linguistica e glottologia e autore di numerosi saggi scientifici.

Dino Manca insegna Filologia della letteratura Italiana e Letteratura e Filologia Sarda presso l’Università di Sassari; è membro del comitato scientifico del Centro di Studi Filologici Sardi e ha pubblicato, oltre a numerosi saggi scientifici, le edizioni critiche di “Cosima” e “L’edera”.

Matteo Rivoira è docente di Dialettologia Romanza presso l’Università di Torino, dove si trova l’Istituto dell'Atlante Linguistico Italiano. Suoi saggi ed articoli sono pubblicati in riviste e collane di Lingue Romanze.

Monica Dovarch è regista e antropologa visuale specializzata a Londra in Visual Anthropology alla Goldsmiths University. Il documentario, che propone testimonianze registrate in vari comuni dell’isola,ha vinto il Sardinia Film Festival 2015 come miglior Documentario Italiano, il premio dell'Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico di Roma, e come miglior documentario italiano al Babel Film Festival 2015.