Nell'ambito della ventiseiesima edizione della sagra del pane zichi, la Pro loco e l'Amministrazione comunale di Bonorva hanno promosso, per giovedì 9 agosto, una “Giornata per la Valorizzazione del Pane Zichi”.

L'appuntamento avrà inizio alle 10.30, nella sala consiliare Valentino Fozzi, con un laboratorio per la preparazione del pane tipico bonorvese grazie alla partecipazione delle signore Angela Cocco, Annamaria Bichiri e Lucia Tedde con il commento tecnico di Angelo Morittu.

Alle 18.00 si terrà l'incontro tecnico-scientifico che avrà come titolo “Dal grano duro locale al pane zichi di Bonorva: Filiera Possibile”. Dopo i saluti del Sindaco Massimo D'Agostino e dell'Assessora alla Cultura, Laura di Settimio, si svilupperanno gli interventi del dottor Marco Dettori (Agris Sardegna) che parlerà della “Scelta varietale di grano duro per il pane zichi”, del dottor Emanuele Gosamo (libero professionista) che discuterà della “Tecnica colturale in biologico per le varietà di grano duro locali”, e del professor Giovanni Antonio Farris che illustrerà “L'importanza del lievito madre nella panificazione tradizionale”.

In programma anche le relazioni della dottoressa Domenica Anna Obinu (biologa nutrizionista e libera professionista) sugli “Aspetti nutrizionali del pane tradizionale”, del dottor Giovanni Battista Fressura (Fiduciario Slow Food Condotta Sassari-Alghero) che tratterà “Il presidio Slow Food del pane zichi tradizionale di Bonorva”, e del dottoressa Manuela Sassu (Sensory project manager) che farà “Una valutazione sensoriale del pane zichi tradizionale di Bonorva”.

Gli interventi saranno coordinati da Angelo Morittu (Referente Slow Food per il pane zichi e custode della varietà antica “Biancu bonorvesu”). Per l'occasione sarà disponibile anche il libro “La madre del pane” curato da Giovanni Antonio Farris e Manuela Sanna.