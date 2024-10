"E’ una tradizione che si ripete da ormai 10 anni, a seguito del grande flusso migratorio proveniente dai paesi dell’area ex sovietica che vede presente in Sardegna una numerosa comunità immigrata di religione cristiano – ortodossa, in gran parte donne che lavorano come assistenti nelle famiglie sarde.

E così gli immigrati di Ucraina, Bielorussia, Russia, e altri paesi dell’Europa Orientale si apprestano a celebrare solennemente la Natività di Cristo il 7 gennaio, poiché il calendario liturgico segue ancora il il vecchio calendario giuliano". Così in un comunicato stampa, Padre Mikhail Povaliaiev, Parroco della chiesa di San Saba il Santificato a Cagliari, informa dell'imminente celebrazione.

"Papa Gregorio XIII nel 1582 riformò il vecchio calendario introdotto da Giulio Cesare, che avendo un piccolo difetto di calcolo rispetto al calendario solare non rispettava più l’andamento delle stagioni, ma la Chiesa Ortodossa decise di continuare ad usare per la liturgia il vecchio calendario.

La Chiesa Ortodossa del Patriarcato di Mosca, esprime il proprio profondo e fraterno ringraziamento alla Chiesa Cattolica e in particolare alla Diocesi di Cagliari che ha permesso di avere a disposizione delle chiese dove poter svolgere le funzioni religiose - ha detto il parroco . Sino al 2011 le Liturgie si sono potute svolgere nella Chiesa del Santo Sepolcro e successivamente e sino ad oggi, in attesa che si trovi una sistemazione definitiva, le funzioni vengono svolte presso la Chiesa di Nostra Signora della Speranza, che pur essendo di proprietà privata (famiglia Aymerich), si trova sotto l’amministrazione della Cattedrale di Cagliari.

"Per noi sarà un onore accogliere i rappresentanti dei mass-media per mostrare le nostre tradizioni e li ringraziamo fin d’ora per l’attenzione che sempre prestano alle attività della Chiesa e ai problemi della Comunità Immigrata", ha affaermato Padre Mikhail Povaliaiev.

"Ringraziamo, inoltre - ha continuato il parroco -, le Autorità Consolari, in particolare il Consolato onorario della Repubblica Belarus in Sardegna (unica rappresentanza accreditata nella Regione di un paese ortodosso) per gli auguri rivolti, come ogni anno, in occasione dell’imminente Santo Natale".

Patriarcato di Mosca

Chiesa Ortodossa in Russia, Ucraina, Bielorussia, Moldavia

Chiesa di Nostra Signora della Speranza

Via del Duomo, 23 Cagliari

Giovedì 7 Gennaio

ore 10:00 Solenne Liturgia di Natale

ore 15:00 Preghiere della Festa