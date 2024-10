Giovedì 6 settembre alle 7.30 ritorna a Banari l'ormai consueto appuntamento con il Servizio prelievi voluto dall'Amministrazione comunale e gestito dalla Società “Il Quadrifoglio” di Torralba.

Come da consuetudine, gli interessati dovranno depositare l'impegnativa nella cassetta delle lettere situata all'esterno dei locali delle ex scuole elementari entro martedì 4 settembre. Per informazioni è possibile contattare la dottoressa Lara Murgia (Operatrice sociale) o il numero di telefono 3337337891.