«L’esterno è semplice con facciata a capanna e piccolo campanile biforato a vela. Al contrario L’interno del monumento sorprende sia per l’armonia della scansione spaziale sia per gli elementi decorativi».

È questa la descrizione della Chiesa di San Leonardo che viene data dal professor Gavino Cabras nel volume dedicato a Bessude inserito all’interno della collana “Tutti i Comuni della Sardegna”, curata da Salvatore Tola per la Carlo Delfino Editore.

L’edificio religioso, costruito in uno stile gotico-romano, è stato per anni in rovina prima di essere completamente restaurato e riconsegnato al culto della popolazione bessudese alcuni anni fa. La festa, organizzata da coloro che portano il nome del Santo, avrà luogo lunedì 6 novembre con la Santa Messa che sarà celebrata alle 18.00 seguita da un rinfresco offerto dal comitato.