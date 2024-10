Nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 maggio, Sassari aprirà le porte di 45 monumenti per la sua quattordicesima partecipazione a “Monumenti Aperti”, promossa dalla Imago Mundi Onlus.

L’apertura ufficiale è in programma sabato 5 alle 16.00, in piazza Azuni. Saranno 4 i percorsi a disposizione dei visitatori: “Nel cuore del centro storico” (la Cattedrale di San Nicola), “Dentro le mura” (Palazzo Arcivescovile), “Oltre le mura” (rifugio antiaereo) e “Città e territorio, tra storia e natura (Casa Dau).

In aggiunta, la “Rete Thàmus” con il l Museo della Città, il Palazzo Ducale, il Palazzo dell’Insinuazione, il Palazzo d’Usini, la Fontana di Rosello e, in territorio extraurbano, l’area archeologica di Monte d’Accoddi e la domus de janas di Montalè a Li Punti.

La novità di quest’anno sarà litinerario “Alla scoperta dei negozi di Sassari” (nove in totale), un viaggio per le vie dello shopping nel cuore della città attraversando piazza Castello, via Luzzati, largo Cavallotti, piazza Azuni, via Vittorio Emanuele II, via Turritana, via Brigata Sassari e via Università.

Un’altra new entry è il “Sentiero Naturalistico” che porterà i turisti alla scoperta del lago di Baratz. Confermati, invece, i “Sentieri Rurali” con due percorsi che attraverseranno alcuni siti caratteristici del capoluogo di Provincia.