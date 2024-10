È tutto pronto a Norbello per la quattordicesima “Sagra de s’antunna-Sapori di Primavera” promossa dalla Pro loco in collaborazione con il Comune e l’Unione dei Comuni del Guilcier. Si comincerà sabato 4 maggio alle 16.00 nell’aula consiliare con “I funghi e L’ambiente”, la regolamentazione della raccolta a cura dell’Associazione micologica norbellese.

Alle 18.00 in piazza monumento, spazio al teatro, alla musica e alla prosa con “Norbello in versi…e in prosa” curato da Paolo Floris. Alle 21.30 è in programma una serata folk con l’esibizione de “Su Cuntzertu Norghiddesu Santu Juanni” e il gruppo folk “Santa Maria” di Norbello, del fisarmonicista Andrea Deiana e di canti a chitarra.

Domenica 5 alle 10.30 al parco sportivo, la locale associazione pariglianti ha promosso uno spettacolo di pariglie con la partecipazione di Omodeo, Abbasanta, Simaxis, Fonni, Nuoro, Assemini, Ittiri e Norbello.

Alle 12.30 in piazza monumento sarà proposto il pranzo (la prenotazione potrà effettuata ai numeri di telefono 3334842532 e 3663266618). Seguirà, alle 15.00, con partenza da piazza del Popolo, un laboratorio didattico itinerante dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni organizzato dall’Associazione “La Pagina Bianca” (per prenotare è possibile contattare i numeri di telefono 3483231929 e 3491281385.

Alle 15.00 avrà luogo una mostra permanente dal titolo “Ci fu un tempo”, un giro alla scoperta del paese accompagnati dalla seconda classe della scuola primaria con la partecipazione del coro polifonico “Carmina et Cantores”.

Dalle 16.00, in piazza Monumento, nuovo spazio musicale, stavolta a cura dei Dilliriana (Silvano Fadda all’organetto, Giovanni Demelas alla tastiera, Roberto Tangianu alle launeddas e la voce di Gianluca Fadda). dalle 18.30 sarà possibile degustare pietanze a base di funghi.