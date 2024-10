Tanti appuntamenti a Teti per i festeggiamenti in onore di Santa Maria della Neve organizzati dal Comitato Leva '76.

Giovedì 4 agosto alle ore 18.30 si terrà la Santa Messa presso il simulacro di Punta Sa Marghine, a seguire un rinfresco per tutti i presenti. Alle ore 21 la cena sociale in piazza che sarà seguita dalla serata folk delle 22.30 con la partecipazione dei gruppi folk "Texile" di Aritzo, "Sa Teula" di Lodine e "Santu Antoni" di Austis. La musica del talentuoso organettista Giampaolo Melis e l'esibizione di Giorgio Manca e Eleonora Porcu allieteranno la serata al termite della quale si esibirà in piazza "Dj Ago".

Venerdì 5 agosto è in programma per le ore 10 la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria della Neve e la solenne processione per le vie del paese. Alle ore 22, poi, la Compagnia Teatrate "Ammentos e bisos" di Ardauli porterà in scena la commedia "Tempos modernos". La serata proseguirà con l'evento Discodance Holi Party 2016.