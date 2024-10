Questo pomeriggio, presso il Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, è morto un 33enne originario di Isili e affetto da Covid-19. Si tratta della vittima più giovane registratasi in Sardegna dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Il 33enne, che lavorava come operatore socio-sanitario in una casa di riposo di Isili, sarebbe morto a bordo dell'ambulanza che lo stava trasportando all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari in seguito a una grave insufficienza respiratoria. I medici non avrebbero potuto fare nulla per salvargli la vita. Da quanto si apprende il giovane aveva patologie pregresse.

Come riportato dall'Ansa, la vittima aveva contratto il virus in Costa Smeralda durante la stagione estiva. Si trovava in isolamento domiciliare, dove era seguito dall'Ats, ma oggi le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Da qui la chiamata al 118 e l'inutile corsa in ambulanza verso l'ospedale.