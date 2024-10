In occasione dell'Ottobre Rosa, la Senologia multidisciplinare aziendale coordinata dell'Aou di Sassari ha promosso, per martedì 30 ottobre, una giornata gratuita di prevenzione del tumore al seno.

Si tratta di una giornata speciale, fortemente voluta dalla struttura coordinata dal professor Gian Vittorio Campus. Nata il 5 giugno 2017, la Smac è un percorso assistenziale di senologia aziendale al quale possono accedere le pazienti sintomatiche che fanno la richiesta tramite il numero verde, lo sportello, o via mail (smac@aousassari).

L'obiettivo è quello di garantire un'assistenza multidisciplinare e multiprofessionale adeguata alle donne con patologia mammaria, dalla diagnosi alle terapie mediche e chirurgiche, dalla riabilitazione al supporto psicologico.

Le donne senza limiti di età, sintomatiche e asintomatiche, potranno telefonare lunedì allo 079228434. Subito dopo saranno inserite in un piano visite nell'orario compreso tra le 9.00 e le 17.00.

Questi i numeri del primo anno di attivazione: 1731 le pazienti che hanno chiamato il numero verde per fissare un appuntamento in urgenza e follow up, 365 quelle con una nuova diagnosi di tumore, 1244 le prime visite chirurgiche senologiche.

A questi dati si aggiungono le riunioni settimanali svolte dal team multidisciplinare composto da chirurgo senologo, chirurgo plastico, oncologo, anatomopatologo, radiologo, radioterapista, medico nucleare, psicologo, fisiatra e infermiera case manager.