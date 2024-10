È partita da Olbia e proseguirà negli altri Comuni sardi ammessi al progetto l’inaugurazione degli Uffici di prossimità che toccherà, tra novembre e dicembre, i 21 Comuni sardi e unioni dei Comuni ammessi all’iniziativa con la sottoscrizione dei protocolli di intesa con i Tribunali sardi competenti per territorio.

Nati per rendere i servizi della Giustizia più vicini ai cittadini sardi, permetteranno di ricevere informazioni e presentare istanze nell'ambito della volontaria giurisdizione (è esclusa l'attività di assistenza legale). I cittadini potranno infatti compiere operazioni e avere informazioni direttamente nel Comune sede dell'Ufficio di Prossimità senza necessità di recarsi nelle sedi dei sei Tribunali Ordinari della Sardegna (Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro, Tempio, Lanusei).

Attraverso gli uffici di prossimità i cittadini potranno per esempio inoltrare le pratiche per l'amministrazione di sostegno; richiedere un'autorizzazione al giudice tutelare; richiedere un'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio; richiedere la nomina di un curatore speciale; ricevere supporto per la compilazione della modulistica vigente presso gli uffici giudiziari; avere consulenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori, amministrazione di sostegno); ottenere assistenza per altri servizi della volontaria giurisdizione che non richiedono l'ausilio di un avvocato.

Il 30 novembre alle ore 10 sarà inaugurato presso il Comune di Olzai comune capofila dell’Unione dei Comuni della Barbagia l’Ufficio di Prossimità che svolgerà il le sue funzioni in favore degli otto Comuni dell’Unione (Olzai, Tiana, Ollolai, Gavoi, Sarule, Oniferi, Ovodda e Lodine).