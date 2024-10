Si terrà sabato 3 settembre a Posada un seminario scientifico dal tema "L'Ipnosi come risorsa per affrontare lo stress degli interventi medici invasivi".

“Fuori dal solito sensazionalismo dell'immaginario collettivo" spiegano gli organizzatori dell'evento "il workshop in programma rappresenterà un importante momento di divulgazione medico-scientifica in Sardegna".

“La giornata di lavori” racconta lo staff che ha programmato la manifestazione “offre la possibilità di partecipare a due sessioni, entrambe esperienziali, per chi voglia conoscere in prima persona l'efficacia e l'importanza delle pratiche ipnotiche, anche a supporto delle tradizionali metodiche anestesiologiche e come risorsa per affrontare lo stress degli interventi medici invasivi. Sarà l'occasione per intervistare chi si occupa della disciplina da diversi anni in Italia e in Sardegna, ed avere l'opportunità di acquisire informazioni e conoscenze che apriranno nuove frontiere per la medicina in campo clinico-diagnostico”.