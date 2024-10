Con il proposito di promuovere le tradizioni locali e di valorizzare lo strumento che per secoli ha accompagnato i balli della comunità oroseina, il gruppo folk Santu Jacu organizza la seconda edizione della rassegna “Sonos e ballos a sonette a bucca”.

L’appuntamento, fissato per il 27 maggio alle ore 21 in Piazza delle Anime, sarà presentato da Roberto Tangianu e ha in programma l’esibizione di numerosi artisti. Infatti, oltre all’esibizione del gruppo folk Santu Jacu, promotore dell’iniziativa, il capoluogo della Baronia vanterà le esibizioni dei propri strumentisti con la partecipazione di Giuseppe Cabiddu, Mino Nanni, Pierpaolo Piredda e Giangiacomo Rosu.

Una serata all’insegna della tradizione che vedrà inoltre la partecipazione di GianLuca Bardeglinu di Orune, Dino Madau di Macomer, Dario Deriu di Loiri, Francesco Nieddu di Dorgali, Simone Murgia di Nurri, Andrea Mozzo di Silanus accompagnati dalle coppie di ballerini provenienti dai loro paesi di appartenenza. Ancora, l’esibizione del gruppo folk Santa Barbara di Macomer.

I suoni dell’organetto di Pietro Porcu di Lula animeranno le danze in piazza all’esordio e al termine della serata, con l’intento di rendere il pubblico il più vero protagonista della serata, “in memoria dei vecchi tempi, quando il ballo rappresentava l'occasione per ritrovarsi e divertirsi tutti insieme”, dicono gli organizzatori.