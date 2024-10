Sabato 26 e domenica 27 maggio, Osilo parteciperà per il secondo anno consecutivo a “Monumenti Aperti”, la manifestazione culturale voluta dalla Imago Mundi Onlus di Cagliari.

13 i siti visitabili con 4 novità: il Palazzotto Sanna, il Castello e le Chiese di Santa Croce e di Santa Lucia. Confermati gli altri, a partire dagli edifici religiosi dedicati a Nostra sinora del Rosario, all’Immacolata Concezione, a Sant’antonio da Padova, a Nostra Signora di Bonaria, San Giovanni, Santa Vittoria, San Lorenzo e i mulini.

Inoltre, la Chiesa di San Lorenzo e la poesia “Badde Lontana” di Antonio Strinna sono state segnalate all’interno del tema “Cultura - Patrimonio Comune”, come testimoninza del nostro passato, ma con uno sguardo proiettato verso il futuro.

Tanti gli eventi speciali previsti. L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 26 maggio alle 16.00, presso il Palazzo comunale in via Sanna Tolu mentre la cerimonia di chiusura avverrà domencia 27 alle 20.30 con i saluti del Sindaco e l’esibizione del chitarrista blues, Francesco Piu.

felice per questa seconda partecipazione il sindaco Giovanni Ligios: «Confermiamo una strategia che coinvolge le professionalità presenti a livello locale, il mondo dell’associazionismo, quello della scuola e i preziosissimi appassionati che in questi mesi hanno lavorato con l’obiettivo di valorizzare al meglio la conoscenza del nostro patrimonio storico-culturale. Spero che l’esperienza di Monumenti Aperti ad​ Osilo, lasci un bellissimo ricordo nelle persone che verranno a trovarci, ma soprattutto nei ragazzi delle scuole che ci faranno da guida durante la manifestazione. Saranno loro infatti, nei prossimi anni, a farsi carico di custodire, valorizzare e far conoscere alle successive generazioni le numerose bellezze presenti nel nostro territorio».