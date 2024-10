E’ stato proclamato per il prossimo 25 luglio uno sciopero di 24 ore di piloti e assistenti di volo Ryanair basati in Italia.

Lo hanno annunciato le segreterie nazionali di Filt Cgil e Uiltrasporti, spiegando che "l'agitazione si inserisce in un quadro internazionale di scioperi del personale navigante Ryanair, proclamati dalla maggioranza dei sindacati europei del trasporto aereo, contro l'approccio della compagnia irlandese verso i propri lavoratori".

Scioperi saranno possibili il 25 e il 26 luglio anche in Spagna, Portogallo e Belgio.

Nel documento i sindacati chiedono di "avviare un tavolo di trattativa ufficiale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che giunga in tempi brevi alla definizione di un contratto collettivo di lavoro, per garantire al personale dignità professionale e salariale, tutele sociali, previdenziali e sindacali".

Inoltre, prospettano un intervento in merito da parte del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e di quello dei Trasporti Danilo Toninelli "affinché le imprese straniere che operano in Italia rispettino le leggi del nostro Paese e non eludano né le sentenze della magistratura, né i diritti dei lavoratori garantiti dalla Costituzione".

I voli della compagnia irlandese saranno a rischio anche per la giornata del 12 luglio.