Il 30 aprile 2022 un terribile incidente portò in coma Nicola Demurtas, 24enne di Arzana. Il giovane stava viaggiando con un suo amico in auto lungo la strada che porta alla frazione baunese di Santa Maria Navarrese, poi quei momenti drammatici che cambiarono per sempre la sua vita.

Ma c’era ancora speranza per Nicola: dopo il coma, era stato trasferito dall’ospedale di Oristano a quello di Parma ed era in attesa di essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Tutta la comunità arzanese faceva il tifo per lui ed era vicino alla famiglia del giovane che tra qualche mese avrebbe compiuto 25 anni.

Due giorni fa la drammatica notizia che nessuno avrebbe mai voluto avere: Nicola è morto.

“I titolari delle attività produttive e commerciali presenti sul territorio e le organizzazioni sociali, culturali e produttive del paese sono invitati ad abbassare le saracinesche durante la celebrazione delle esequie” ha scritto in un’ordinanza il sindaco di Arzana Marco Melis.