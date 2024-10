Il calendario della XVII Sagra de “su succu” di Busachi, anche quest’anno, si arricchisce di una serie di interessanti e suggestivi eventi che faranno da cornice all’attesissimo appuntamento gastronomico.

La grande festa avrà inizio alle ore 9 di sabato 24 settembre, quando avrà inizio il Festival di pittura. Seguirà la presentazione del libro “Casseforti”, scritto da Francesco Musu, e l’inaugurazione della X Mostra Mercato del settore agroalimentare e artigianale. Nella stessa giornata si terranno anche l’XI edizione di “Antigas Armonias”, rassegna di canti polifonici della Sardegna, e la XVII Rassegna regionale del Folklore, presentata da Giuliano Marongiu, nel corso della quale si esibiranno gruppi e musicisti provenienti da ogni parte dell’isola.

Domenica, 25 settembre, in Piazza Italia, alle ore 10:45 si apriranno gli stand della Sagra de “su succu” e Ottavio Nieddu presenterà il “Matrimonio Busachese”. Alle ore 16 il concerto in piazza dei Dilliriana sarà animato dalle coppie in costume provenienti da Busachi, Austis, Sorgono, Villaurbana, Samugheo, Nughedu Santa Vittoria e Dorgali.