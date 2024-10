Sabato 23 ottobre, presso il Teatro Houdini di via Molise a Cagliari, andrà in scena "Poeticomanzia", spettacolo di cartomanzia con le poesie a cura di Giuseppe Boy.

"Una performance del progetto "La Tana della Poesia" - spiega Michela Calledda -. La poeticomanzia è un gioco semplice e molto divertente che trae ispirazione da due cose che attraggono molto gli umani, da sempre: la divinizzazione e la poesia. Funziona così: ci sono tre mazzi di carte, quelle rosse rappresentano l’amore, quelle azzurre rappresentano il mondo e quelle gialle raccontano il sé".

"Chi interroga le carte sceglie tra questi temi, poi sceglie una carta a caso da uno dei tre mazzi e la poesia è lì, pronta, a raccontarti qualcosa di te e la poesia, lo sappiamo, è bastarda perché va a scavare dove non sappiamo, trova anfratti in cui infilarsi, finisce sempre per raccontare qualcosa di noi. Perché la poesia, si sa, non è solo quello che il poeta voleva raccontarci, la poesia è anche - forse soprattutto - quello che noi abbiamo voglia di vedere e sentire, è il riassunto di un attimo, è, quasi sempre, qualcosa che ci riguarda".

"Ieri ho giocato anche io, anche io ho fatto la mia scelta e ho scelto il mazzo giallo: quello del sé, del me. Ho scelto l’introspezione. Giuseppe Boy, il poeticomante ideatore e protagonista della serata, mi ha guardato, complice e divertito e poi mi ha letto i versi che avevo pescato. Non sembrava vero che il caso mi avesse consegnato proprio quelle parole e io ho riso e ho mormorato molte volte che non ci credevo, che non era possibile che quelle parole fossero capitate proprio a me".

"Ma la poesia è un caso, fa coincidere vite e sentimenti, è un appuntamento col mondo che fa cambiare le parole a seconda dell’umore. La poesia divina. E accarezza. E conforta. E sorprende".