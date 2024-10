Il 22 e 23 ottobre l’Autunno in Barbagia approda a Belvì per la manifestazione “Giochi e sapori in Barbagia”.

Sabato 22 ottobre, alle ore 15,30, apriranno le mostre e i punti vendita della manifestazione. Alle ore 18 si terrà la rappresentazione “Su giogu de su cignedhu” a cura del Gruppo “Sa Balduffula”.

A partire dalle 18,30 è prevista la cottura delle castagne nella caratteristica padella gigante, le caldarroste verranno poi distribuite gratuitamente. Alle 19,30 inizierà la serata “Eventi di Moda e Musica in Barbagia” che vedrà sfilare in passerella le creazioni artistiche della Sartoria Cristian Serra (Atzara), “Nitael” Laboratorio Artigianale Creazioni in Pelle di Paola Tangianu (Sassari), l’Atelier della Sposa di Sonia Masera (Oristano), Atelier Pret a Porter 22 di Silvia Franca (Sassari), Sartoria di Sonia Flauto (Sassari), IdeeInPasserella di Nicoletta Rosas e Federica Atzei (Cagliari).

Ospiti della piacevole serata presentata da Giuliano Marongiu saranno la cantante Maria Giovanna Cherchi, che presenterà il suo nuovo disco “Anima”; il Black Soul Gospel Choir di Cagliari diretto da Francesco Mocci; Tomaso Sciola, presidente della Fondazione Pinuccio Sciola, con le Pietre Sonore; Roberto Tangianu e Pierpaolo Vacca.

Domenica 23 ottobre, poi, dopo la riapertura delle mostre e dei punti vendita, per l’intera giornata si terranno le rappresentazioni “Ajò a giogare”, a cura del Gruppo “Sa Balduffula” di Belvì, e “Giogos in carrela”, a cura dell’associazione turistica Pro Loco di Silanus.

A partire dalla mattina si terrà l’esibizione itinerante del Coro Polifonico “Sos Ordinagos” di Belvì e del Coro Polifonico di Florinas.

Alle ore 12 avrà inizio la degustazione dei prodotti tipici locali dal tema “Profumi e Sapori del bosco”.

Alle 15, poi, partirà “Sardegna Balla”, VII^ Rassegna Regionale del Folklore a premi con la partecipazione di dieci gruppi folk della Sardegna. Presentano Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu, madrina della manifestazione sarà Maria Giovanna Cherchi. La proclamazione dei vincitori della rassegna e del torneo di giochi tradizionali avverrà alle ore 18,30.