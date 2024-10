Anche il Consiglio regionale si mobilita per ribadire il ‘no’ dell’Isola a diventare deposito delle scorie nucleari. Convocati gli Stati generali per giovedì 21 dicembre alle ore 11. È quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, alla presenza del governatore Christian Solinas che già nelle scorse ore aveva rimarcato la contrarietà della Regione.

Dopo la ribellione trasversale e il no del presidente della Regione Sardegna Christian Solinas all'elenco dei siti idonei per ospitare scorie nucleari, che contiene otto aree nell'Isola, anche il Consiglio regionale si mobilita e convoca gli Stati generali per ribadire il 'no' dell'Isola a diventare deposito delle scorie nucleari. L'appuntamento, stabilito oggi dalla conferenza dei capigruppo delle forze politiche dell'Assemblea con la presenza del governatore Solinas, è per giovedì 21 dicembre alle 11.