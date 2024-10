"Nel 2015 in Sardegna sono stati prodotti 53mila litri di olio extra vergine di oliva, le previsioni per quest'anno parlano di una produzione complessiva superiore ai 60mila litri: considerate le difficoltà patite dagli olivicoltori del Sud Sardegna, per i produttori del Nord Ovest si annuncia un'annata da record".

È questa la previsione dei vertici territoriali di Coldiretti a pochi giorni dalla scadenza delle iscrizioni al concorso "Città di Sassari" riservato agli olivicoltori del Sassarese.

Il boom di partecipanti - più di cento quelli già presentati, oltre la metà hobbisti - conferma la previsione e la bontà della scelta fatta dalla principale associazione di imprese della filiera agroalimentare che ha organizzato il concorso in collaborazione con Comune di Sassari e Camera di Commercio del Nord Sardegna.

I vincitori si conosceranno il prossimo 29 gennaio, data in cui è fissata la cerimonia di premiazione in Promocamera. "In questo modo stimoliamo la qualità", spiega il presidente regionale e provinciale di Coldiretti, Battista Cualbu.

"Ma la crescita qualitativa delle produzioni potrebbe incentivare anche alcuni produttori amatoriali a raccogliere la sfida del mercato - auspica Coldiretti - dato che il solo fabbisogno regionale di olio extra vergine si aggira intorno ai 200mila litri all'anno, quasi il quadruplo di quanto si produce normalmente nell'Isola".