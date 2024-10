Il 2016 potrebbe essere l'anno del boom delle crociere a Cagliari: le previsioni parlano di oltre 300 mila passeggeri in transito. Una cifra record per lo scalo del capoluogo. Soddisfacenti anche i dati dell'anno in corso: il 2015 si dovrebbe chiudere con oltre 260mila turisti a bordo delle navi-vacanza.

Sono le cifre fornite dall'Autorità portuale di Cagliari. "Questo risultato straordinario - spiega Valeria Mangiarotti, marketing manager dell'Authority - che insieme a Olbia trascina la Sardegna all'ottavo posto in Italia nell'industria crocieristica, è frutto di una combinazione di fattori diversi: gli investimenti infrastrutturali che hanno reso le banchine del porto storico accoglienti per le più grandi navi presenti oggi nel Mediterraneo, la scelta di affidare l'accoglienza dei croceristi a una società terminalista la Cagliari Cruise Port e la forte sinergia col territorio, in primis coi commercianti".

Per Ana Karina Santini Public Relations e Port Development Manager di Royal Caribbean Italia e Presidente di Cagliari Cruise Port "Cagliari è destinazione con altissimo potenziale". "Royal Caribbean - spiega - scala questo porto da oltre 10 anni e abbiamo verificato con piacere è un ottimo punto di partenza, non solo per i turisti sardi. Speriamo di poter presto annunciare l'inizio dei lavori per il nuovo terminal crociere sul Molo Rinascita che ci auguriamo sia pronto per la prossima stagione estiva".

Per Antonio Di Monte. amministratore delegato di Cagliari Cruise Port " i dettagli del traffico 2015 e quelli del 2016 con gli oltre 300.00 mila croceristi in transito sono un risultato straordinario quasi insperato se si considera che la media del decennio 2004/2014 è 100.000 croceristi all'anno, un risultato che va condiviso con lo straordinario lavoro dell'intera comunità portuale: piloti, ormeggiatori, addetti alla movimentazione bagagli e con tutte le istituzioni coinvolte". Il terminal in costruzione sarà calibrato sul traffico attuale: previsto un investimento di 1 milione di euro.

"Con nostra grande sorpresa- spiega Di Monte- da Cagliari vista la vicinanza con un aeroporto internazionale partono per la vacanza in crociera non solo sardi ma anche un considerevole numero di cittadini extraeuropei, questo ci fa ben sperare per il potenziamento di Cagliari come home port".

Soddisfatto anche il commissario Vincenzo Di Marco "Con le crociere si è aggiunto un altro tassello alla politica di sviluppo del porto di Cagliari".