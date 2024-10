Il 2 e 3 ottobre a Sestu va in scena il Festival delle Pro Loco, 15° raduno regionale enogastronomico delle sagre paesane.

Il festival prenderà il via in località San Gemiliano dalle ore 19, quando gli avventori potranno gustare le specialità tipiche preparate dalle pro loco di tutta la Sardegna.

"Il progetto - si legge in una nota - nasce dalla collaborazione e dai comuni obiettivi perseguiti dall’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura, alle Tradizioni Popolari e al Turismo e dall’Associazione Turistica Pro Loco, con il contributo dell’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della R.A.S. e della Presidenza del Consiglio Regionale".

"La scelta del luogo di San Gemiliano - spiegano gli organizzatori - è determinata dalla suggestiva posizione e dalla conformazione degli “Stallis” della cinta muraria che circonda la chiesetta campestre, idonee a ospitare le Pro Loco. Cogliamo inoltre l’opportunità di collaborazione offertaci dall’autorità parrocchiale del luogo monsignor Onofrio Serra e dall’Associazione Amici Volontari di San Gemiliano operanti presso quella località".

"Alla rassegna hanno aderito le pro loco di Cabras, Samatzai, Furtei, Albagiara, Soleminis, Villamassargia, Pula, Elmas, Suelli, Settimo San Pietro, Serdiana, Guamaggiore, Uta, Decimoputzu, Ussana e Sestu. Nel corso delle due serate saranno distribuite numerose degustazioni quali gnocchetti al sugo di cinghiale, pecora bollita, gnocchetti al brodo di pecora condito con pecorino stagionato, ravioli di ricotta e zafferano, arrubbiedusu, ravioli di ricotta e formaggio di pecora al sugo, maiale alla birra, pasta crabarese alla fenicia condita con bottarga, ceci in insalata, pane artigianale, panadine e culurgiones fritti, anelli di cipolla fritte km 0, seadas, pennette al tonno portoscusese, fregula alle arselle, lumache al sugo, simbula fritta, fai e a lissu e craxiollu e procu, pani indorau, patate fritte km 0, castagne arrosto, frutto e marmellata di fichi d’india".

"La presentazione dei vini e la conseguente degustazione del cibo sarà affidata alle Cantine Cossedda di Sestu. Esporranno inoltre imprese artigiane del territorio del settore agroalimentare mentre a cura del Comitato per la Tutela della biodiversità di Musei sarà allestito uno stand per la vendita e la degustazione di ceci autoctoni. La presentazione dei vini è affidata alla Fondazione Italiana Sommelier Sardegna. In occasione della rassegna sarà allestito uno stand promozionale a cura dell'Ente Pro Loco Italiane il nuovo organismo di rappresentanza, di recente costituzione".

"A cura dell’Associazione Is Mustayonis e s’Orku Foresu verrà allestita una mostra sulle maschere carnevalesche di Sestu. Dalle prime ore del pomeriggio sosterà nell’ingresso principale un'ambulanza con a bordo personale specializzato che a richiesta eseguirà tamponi rapidi per l’individuazione della SARS-CoV-2".