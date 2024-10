“Stipendi più bassi, incremento dell’orario di lavoro e totale flessibilità: sono le richieste del gruppo Metro Italia ai lavoratori di tutti i punti vendita, compresi i 136 di Cagliari/Elmas e gli 80 di Sassari che, dal 1 aprile, sono costretti alle nuove regole imposte unilateralmente dai vertici alla guida della multinazionale da qualche mese. Un atteggiamento che contrasta con le relazioni industriali positive consolidate da decenni”.

Lo si legge in una nota di Filcams Cgil, Fisacat Cisl e UilTucs che hanno proclamato uno sciopero nazionale per venerdì 19 aprile. In Sardegna sono previsti due presidi dalle 9.00 alle 13.00 davanti alle sedi della Metro a Elmas e nella zona industriale di Predda Niedda a Sassari.

“Le ripercussioni sui lavoratori sono preoccupanti – hanno dichiarato i segretari regionali Nella Milazzo (Filcams), Giuseppe Atzori (Fisascat) e Cristiano Ardau (Uiltucs) – perché saranno costretti a lavorare di più, con un orario inutilmente spezzato e per giunta senza vedersi incrementare lo stipendio che, anzi, subirà una flessione per via dell’azzeramento del premio di produttività”.

L’obiettivo è quello di riportare “L’azienda alle corrette relazioni sindacali e a un nuovo confronto che tenga conto dei diritti dei lavoratori”.

“Il taglio degli organici, la riduzione degli strumenti per la movimentazione dei carichi, le modalità con cui vengono predisposte le pedane e il mancato rispetto delle mansioni – hanno concluso Milazzo, Atzori e Ardau – sono i motivi di un risultato negativo che non deve assolutamente essere sottovalutato”.