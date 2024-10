E' ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari il 18enne di Siurgus Donigala caduto dal trattore condotto da un amico martedì a Villamar. Le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita

Nel frattempo, però, il 25enne alla guida del mezzo, verrà denunciato per lesioni stradali gravi. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì in via Cagliari. Il 18enne avrebbe perso fatalmente l'equilibrio e precipitando al suolo e picchiando la testa sull'asfalto.

Dalle indagini dei carabinieri sarebbe emerso che il tipo di trattore a bordo del quale viaggiavano i due era privo di targa e, inoltre, non può trasportare passeggeri. Alla luce di ciò, il conducente è stato anche sanzionato.