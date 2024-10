In Sardegna

Un Carnevale, quello di Mamoiada, paese di circa 2.500 abitanti, situato nel cuore della Barbagia, a pochi chilometri dai monti del Gennargentu e dal Supramonte di Orgosolo, tra i più conosciuti e affascinanti della nostra Isola. L'appuntamento per non perdere la prima uscita delle maschere tradizionali, sos Mamuthones e sos Issohadores, è per domenica 17 gennaio, giorno di Sant'Antonio Abate, che segna proprio del “carrasecare”.