(ANSA) Sassari stravolge la toponomastica per fare spazio a due sassaresi che la politica ha consegnato alla storia dell'Italia: sarà il quartiere di San Giuseppe, nella parte nobile della città novecentesca, a ospitare corso Francesco Cossiga e viale Enrico Berlinguer.

Cossiga, ex presidente della Repubblica, democristiano di ferro, noto soprattutto per il ruolo avuto ai tempi del sequestro Moro e per la verve da "picconatore" che ha contraddistinto gli ultimi anni del suo mandato da capo dello Stato, e Berlinguer, ex segretario del Partito comunista italiano, considerato ancora oggi il padre della "questione morale" e di altri grandi nodi irrisolti del rapporto tra etica e politica in Italia, sono nati e cresciuti all'interno di quel quadrilatero magico di cui la chiesa di San Giuseppe è l'epicentro.

In quella stessa zona si sono fatti grandi anche un altro presidente della Repubblica, Antonio Segni, e il figlio Mario, leader dei movimenti referendari che nei primi anni Novanta smossero le acque della paludata politica italiana, reduce da Mani pulite. Ma all'ombra di quel campanile sono cresciuti anche il parlamentare e sociologo Luigi Manconi e l'ex ministro dell'Interno Arturo Parisi.

Le due vie saranno inaugurate rispettivamente il 17 e il 24 agosto.