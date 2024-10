Il 16 e il 17 maggio ad Alghero ritorna l’appuntamento con Alghero Monumenti Aperti. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi per cittadini, visitatori e per la grande squadra composta dagli oltre 1.000 volontari che anno dopo anno si impegnano nella valorizzazione del patrimonio culturale.

Si punta a superare la soglie delle circa 25 mila presenze registrate nel 2014; i monumenti visitabili per questa edizione saranno 36, con tre importanti novità rispetto alle passate edizioni: il Sito Nuragico di Sant'Imbenia, l’Aeroporto Militare, la Fortificazione Costiera Poliarma, della II° Guerra Mondiale “Balaguer”.

ORARI DELLA MANIFESTAZIONE ED ELENCO MONUMENTI DA VISITARE

I Monumenti saranno visitabili nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 Maggio, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00.