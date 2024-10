Manca meno di un mese a “Rochitas in festa”, in programma il 16 dicembre a Thiesi, e cominciano a delinearsi gli eventi collaterali che faranno da cornice alla manifestazione. La Cooperativa Siendas ha reso noto che, in occasione dell’evento, ha promosso due percorsi turistici per la visita del paese.

Il primo si chiama "Attorno alla rocca del Duca” e comprende Binza 'e Josso, la scalinata del palazzo ducale, Santu Juanne, la scalinata medievale, "su furraghe" e l'antico lavatorio di Foddoghine. A “Sa Pedraia, avrà luogo la colazione con Nello Rubattu dove un buon caffè e dei gustosi dolci accompagneranno la lettura del suo nuovo libro “Il cavalier Marras”. La partenza è fissata per le 10.00 da Piazza del Comune. Sarà possibile pranzare presso le varie postazioni allestite lungo il tragitto.

Il secondo è, invece, denominato “Le strade di Mastr’Anghelu” e prevede una passeggiata urbana a Santa Vittoria, Casa Flores, Monte Granatico, Corso Vittorio Emanuele, Carrela 'e su Bastione, carrela 'e Palattu, Piazza del Comune, torre prigione e Museo Sassu. Si partirà alle 15.30 da Piazza Eleonora d’Arborea. Grazie alla collaborazione della Pro loco e del Comune, verrà allestita, presso la torre prigione, una mostra fotografica sulle bellezze del territorio e sui beni culturali del paese

Per entrambi il costo (compresi i biglietti d’ingresso alla torre e al museo) è di 10 euro per gli adulti e di 5 per i bambini tra i 5 e i 12 anni (gratis per quelli sotto i 5). Per la prenotazione è possibile contattare il numero 3498311073 (anche WhatSapp) o la pagina Facebook @Siendas (messaggio privato).