Dopo il grande successo della prima serata tenutasi a Bidonì, si rinnova a Nuragus l'appuntamento con "Dal canto a tenore ai Dilliariana", la manifestazione proposta dal Comune in collaborazione con i Dilliriana e col patrocinio della Regione Sardegna.

Venerdì 16 dicembre, nel suggestivo centro del Sud Sardegna si accenderà la musica di un'Isola che, come spiegano gli organizzatori, "trascinerà gli spettatori in un viaggio alla scoperta dei ritmi e delle sonorità che hanno accompagnato le danze della nostra terra dalla notte dei tempi e ancora oggi animano gli innumerevoli momenti di festa popolare".

Uno show di musica, canti e danze condotto da Giuliano Marongiu e trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Sardegna Live. Sul palco la pregevole testimonianza saranno il tenore Mialinu Pira di Bitti e il cuncordu Gennargentu di Fonni. E ancora, Michelino Carta di Fonni, maestro dell’armonica a bocca, Enrico Bessolo, giovane studente universitario cagliaritano che proporrà un’attenta analisi sulla diffusione delle tradizioni popolari fra i giovani nei grandi centri cittadini dell’isola.

Ad accendere le danze del folto pubblico atteso per l'occasione, ancora una volta, il gruppo Dilliriana con Silvano Fadda di Austis all’organetto, Roberto Tangianu di Triei alle launeddas, Giovanni Demelas di Atzara alla tastiera, Carlo Crisponi di Lodine e Gianluca Fadda di Ghilarza alla voce.

"Da anni portiamo avanti un percorso fatto di valorizzazione e promozione delle tradizioni che animano la nostra passione da sempre - spiegano i Dilliriana -. Il progetto che le amministrazioni comunali di Bidonì e Nuragus hanno sposato con lungimiranza vuole porre l'accento sull'identità di una Sardegna capace di guardare al futuro senza perdere le suggestioni e il patrimonio che ha ereditato dal passato".

"La Regione Sardegna e l'Assessorato regionale al Turismo hanno sostenuto l'iniziativa permettendoci di farci ancora una volta interpreti di quel percorso di riscoperta culturale e artistica che dà respiro alla nostra musica. Siamo particolarmente orgogliosi di aver proposto i due eventi di dicembre in due piccoli ma affascinanti borghi, lavorando con le amministrazioni locali per accrescere la potenza attrattiva di due diverse aree dell'interno della regione. Vi aspettiamo a Nuragus il 16 dicembre per salutare insieme l'arrivo del Natale".