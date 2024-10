Parigi-Roubaix, Gand-Wevelgem, il Giro delle Fiandre e l’Eroica-Strade Bianche della Toscana. Sono solo alcuni degli appuntamenti del grande ciclismo su strada che caratterizzano la prima parte della stagione agonistica. Corse che hanno segnato un epoca e che hanno visto trionfare alcuni tra i più grandi esponenti della storia del ciclismo.

E sarà proprio a queste corse e al loro tortuoso tracciato, caratterizzato dal pavé e dai classici "Muri" che si ispira "Starde Sarde - Andalas 2018", organizzata grazie all'impegno e al costante lavoro portato avanti dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Antonio Manca di Ittiri.

Il prossimo 15 aprile, le strade di questo centro del sassarese saranno invase non solo da chi pratica il ciclismo per professione ma anche da semplici amatori, per dare vita alla prima "Classica Sarda", un percorso allestito nel cuore di Ittiri e del suo territorio.

L'iniziativa rientra nel quadro delle attività promosse dall'Associazione per il 2018, che quest'anno festeggia il suo sessantesimo compleanno. Nata, infatti, nel 1958 come Società Ciclistica Cannedu, ha visto crescere tanti campioni che hanno portato in giro, per tutta la Sardegna, i colori biancoverdi.

Quest'anno partirà anche un "Progetto Giovani", con l'obiettivo dichiarato di far rinascere il settore giovanile. per ilo mese di settembre è, invece, in programma, il "Campionato Sardo Granfondo".