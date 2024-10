Sorradile, centro della provincia di Oristano di circa 400 abitanti, si prepara ad accogliere, a presentare le proprie bellezze, a dedicare spazi e attenzioni ai visitatori che in occasione di “A passizu in Sorradile” percorreranno le vie della tradizione, dei sapori e della cultura.

La manifestazione promossa dalla Pro Loco è in programma per domenica 14 maggio.

Rievocando lo stile di vita di un tempo passato, a quattro giorni dall’appuntamento, gli abitanti arredano i magazzini, aprono le corti e allestiscono angoli fioriti.

Collaborazione è la parola d’ordine: produttori, artigiani, associazioni, commercianti, tutti coinvolti per mettere in mostra il meglio di una realtà che vuole essere conosciuta, valorizzata e ricordata.

“Uno degli aspetti più entusiasmanti dell’organizzazione è proprio quello di recepire il coinvolgimento di tutta la comunità, bramosa di promuovere la propria identità culturale e tradizionale – dicono dalla Pro Loco – A passizu in Sorradile è un progetto nuovo, non nel suo genere ma nella sua composizione e per scoprirlo non potete far altro che venire a trovarci”.