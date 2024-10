In Sardegna

Poco meno di un mese fa vi abbiamo illustrato il programma messo a punto del comitato spontaneo Nor…bellasa, in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Battista. Dopo il grande successo riscosso, il gruppo di quindici donne che da dieci anni si adopera per l'organizzazione delle festività paesane è di nuovo a lavoro per onorare i Santi Giulitta e Quirico, patroni di Norbello.