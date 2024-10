In Sardegna

L'Associazione Turistica Pro Loco di Esterzili presenta la IX edizione della Sagra de "su frigadori" e de "is cocoeddas". Nell'ambito della manifestazione, il 13 agosto, si esibirà in paese la Compagnia Teatrale Centu Concas Centu Berrittas interpretando la commedia "Po mor'e su porcu" di don Antonio Murru.