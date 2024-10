Il 13 maggio, a Carbonia, va in scena la XII edizione di "Il Sulcis Iglesiente espone", una grande festa di musica e colori in compagnia di Giuliano Marongiu.

Alle ore 19 prenderà il via la sfilata dei costumi tradizionali provenienti da oltre cinquanta paesi dell'Isola. A seguire lo spettacolo "Isola in festa" con balli, canzoni e tanto intrattenimento presso l'anfiteatro della città.

L'evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Sardegna Live.