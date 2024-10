Sarà un turbinio di fogge e colori quello che attraverserà il suggestivo scenario dell'anfiteatro di Villa Boyl per festeggiare il 35° anno di attività del gruppo folk Milis Pizzinnu.

La formazione nasce nel 1982 con l’intento di coinvolgere la propria comunità nella divulgazione delle tradizioni locali, ma non solo, da 24 anni a questa parte è il promotore di un valoroso progetto, il festival internazionale del folklore “La vega”.

Un festival che nasce con lo scopo di confrontarsi e creare unione tra i popoli e gli stessi sardi tramite il folklore.

I riflettori si accenderanno giovedì 10 agosto alle ore 21.30 con lo spettacolo interamente dedicato alla Sardegna e intitolato “Note di Sardegna”, che contempla la sfilata delle coppie in abito tradizionale provenienti da tantissimi paesi dell’isola, e ancora l’esibizione del gruppo folk promotore e dei gruppi folk Sant’Anna di Tortolì, Proloco di Paulilatino e Beata Vergine del Rimedio di Ozieri.

Grande entusiasmo nelle parole del presentatore della serata Giuliano Marongiu: “Milis sarà il centro di un evento che abbraccia le energie di un’isola che si raccoglie e si racconta. Con le voci, i suoni e soprattutto i colori di un’anima grande. Sfileranno frammenti di identità, attraverso il vestiario di un’appartenenza. Canteremo e balleremo. Uno spettacolo con ritmo e allegria. Il tutto in uno degli scenari più belli: il Palazzo Boyl che in passato ha ospitato figure come Carlo Felice, il Re Carlo Alberto, il Valery, Grazia Deledda e tanti altri”.

Venerdì 11 agosto, invece, alle ore 19, le vie del paese si animeranno con la grande sfilata che vedrà protagonisti i gruppi internazionali: Colombia, Costa Rica, Argentina, El Salvador e Lettonia.

Gli stessi gruppi si esibiranno, insieme al gruppo folk San Giorgio di Usini, alle ore 22 all'anfiteatro Boyl, sotto la presentazione dell’Assessore alla cultura Chiara De Palmas.