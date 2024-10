Dal 10 all’11 luglio 2021 presso la Casa Campidanese Ofelia Marras situata a Sestu in via Parrocchia nr. 88, ripartono gli eventi con la possibilità di partecipare a degustazioni in presenza osservando scrupolose misure di sicurezza. La manifestazione "Rassegna Regionale Dei Vini e Delle Cantine Della Sardegna", ha tra i suoi principali obiettivi fondanti la valorizzazione del rapporto tra produttori e appassionati del vino e rappresenta per le aziende che presenzieranno un’opportunità strategica di comunicazione in termini di visibilità, contatto e affermazione di ruolo nei confronti del grande pubblico, delle istituzioni e dei media.

La mostra mercato dedicata al consumatore è sostenuta dall’Ente Pro Loco Sardegna, dall’Assessorato al Turismo della RAS e dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Sestu con il supporto e l'esperienza della Fondazione Italiana Sommelier che attraverso i propri “Professionisti” guiderà i partecipati in un viaggio virtuale ricco di suggestioni, ma anche completo nei temi e negli argomenti che caratterizzano ciascuna etichetta e ciascuna tenuta effettuando un'analisi organolettica delle bevande al fine di valutarne la tipologia; mentre a cura della Pro Loco di Sestu verranno preparate alcune degustazioni tipiche del territorio locale e regionale, affiancate dalla preparazione e dalla cottura del pane tradizionale secondo le “Antiche tradizioni della panificazione sestese”.

La natura della sagra enogastronomica con la sua attenzione alla rivalutazione del territorio e della sua qualità non può esimersi dall'attuare azioni per la difesa dello stesso. Lo richiede anche il tipo di turismo attratto da queste manifestazioni che di certo premia una organizzazione sensibile al riciclo e sostenibilità ambientale; infatti la Pro Loco di Sestu si impegna da anni a bandire del tutto le plastiche dei piatti, dei bicchieri e delle posate che in precedenza ammontavano alla maggior parte dei rifiuti prodotti. Con un considerevole investimento tutte le pietanze saranno servite con stoviglie bio-compostabili.

L’evento si svolgerà a Sestu nella casa Campidanese "Tzia Ofelia Marras" di via Parrocchia n.88, il 10 e 11 luglio 2021 con orari 18.30-24.00. Il percorso si svilupperà all'interno della struttura e ciascuna area espositiva sarà allestita con banchi da degustazione. Inauguriamo sabato 10 luglio alle ore 18.30 alla presenza degli Amministratori Comunali e della Banda Musicale “Giuseppe Verdi di Sestu”. Sarà possibile (dietro prenotazione) partecipare a “Degustazioni Guidate”.

