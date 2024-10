Si terrà a Desulo, il 1° luglio, l’evento benefico di carattere sportivo “Il cuore per la vita” che richiamerà numerosi ospiti nel paese del Gennargentu.

Alla quadrangolare di calcio, proposta nel campo sportivo dalla Pro Loco di Desulo, prenderanno parte la Rappresentativa Barbagia, le Vecchie Glorie Desulo, l’Associazione Siamo Con Voi di Cagliari, e le Vecchie Glorie di Nurallao.

Si esibiranno inoltre l’Associazione Polifonica Padentes, l’Associazione Polifonica Anninnora, l’Associazione Polifonica e Gruppo Folk Montanaru, il Gruppo Folk Sant’Antonio Abate. Collaboreranno all’organizzazione dell’evento la Parrocchia Sant’Antonio Abate, il Centro Commerciale Naturale, il Motoclub, l’Oratorio San Giuseppe, l’Ente Foreste Girgini e l’Associazione Avis di Desulo.

“Non può che suscitare gioia – raccontano gli organizzatori – vedere gruppi di amici, ognuno con il proprio trolley, in partenza verso il paese di Desulo. Dentro la valigia non ci sono i soliti vestiti, ma un accappatoio e il completo da calcio per giocare una partita a scopo benefico. Ad accompagnarli, il loro cuore”.

“La bellezza, la gioia e l’impegno degli ultracinquantenni che si mettono in gioco contro il male oscuro che mina la salute delle persone ricoverate, causando la sofferenza dei ricoverati e dei loro familiari, riporta il sorriso e la speranza che è importante trasmettere”.

E ancora: “È uno spettacolo particolare, non c'è un palcoscenico, non c'è una piazza: c'è un pubblico diverso, c’è un campo di calcio messo a disposizione dal Comune di Desulo, con le sue Associazioni, i colori del gruppo Folk e mini Folk, i preziosi e generosi amici dei Cori Polifonici. La storia ricorderà queste manifestazioni come il segno di un grande progresso, di grandi attese realizzate, frutto di lavoro e iniziative corali. Basta pensare a tutti quelli che sono presenti e riescono a realizzare, qui nel Paese di Desulo, un nuovo miracolo di unità, esaltando lo straordinario patrimonio culturale e rendendosi utili quando qualcuno sta male ed ha bisogno anche solo di una parola di conforto dettata dall'affetto sincero”.

“Ridare speranza a persone emarginate accogliendole nella nostra grande famiglia non ha un costo molto elevato. Pertanto un’occasione di incontro e di calcio valorizza lo sport come veicolo di socializzazione e di coesione sociale tra persone differenti per genere, per età e provenienza sociale. Alla vita si può dare un senso anche attraverso le opere di bene. Sarà l’occasione per aiutare la gente a riacquistare la dignità di vita, assieme a una partita di calcio, un caffè e la possibilità di scambiare due chiacchiere”.