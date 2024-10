Ikea sbarca a Cagliari, ma non con un negozio tradizionale della famosa catena di mobili. Nei 3.200 mq della struttura cittadina di Ikea Italia non ci saranno mobili e accessori da visionare, ma solo una sorta di punto di ritiro degli acquisti fatti su internet.

Si tratta di un passo in avanti rispetto ai depositi già operativi ad Assemini e a Sassari-Predda Niedda e, come fa sapere la stessa azienda svedese, "non preclude la successiva apertura di un punto vendita tradizionale in Sardegna, che rimane comunque un punto fermo nel piano di espansione di Ikea in Italia".

Il nuovo progetto, che prevede un investimento di 4 milioni di euro, vedrà la luce entro l'estate del 2016.

"La casa madre ha individuato la città di Cagliari come location per una formula innovativa che unirà, attraverso un approccio multicanale, alcuni aspetti del format del tradizionale negozio Ikea e i vantaggi della vendita online - spiega l'azienda -

La scelta di Cagliari e della Sardegna nasce dall'impegno di Ikea Italia di avvicinarsi sempre più e nel più breve tempo possibile ai già numerosissimi clienti sardi che in tutti questi anni hanno fatto acquisti presso i punti vendita della penisola e nel sito e-commerce".