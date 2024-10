Aprirà a Cagliari il 29 giugno il primo Pick-up & Order Point in Italia dell'Ikea. La struttura su due piani, in viale Marconi, ha una superficie complessiva di 3.200 mq con un magazzino di stoccaggio e una sala espositiva dove poter progettare gli acquisti assistiti dal personale del gruppo che intende, in questo modo, abbattere i tempi di attesa delle merci da due settimane a meno di otto giorni e anche i costi di spedizione.

"Si vuole testare in Europa e in Italia un format commerciale", ha spiegato il responsabile della comunicazione Valerio Di Bussolo, "che vuole premiare il mercato della Sardegna, che presenta particolari caratteristiche dovute all’insularità, e dove le nostre proposte hanno ottenuto un buon successo on line".

Sono previsti 27 nuovi posti di lavoro, di cui circa la metà destinati a sardi, e altro 70/80 nell'indotto (trasporto e montaggio, sicurezza, manutenzione, pulizia). Le previsioni per l’attività commerciale del 2017 vedono 27.600 ritiri al Pick-Up & Order Point, 5.400 consegne dirette a casa e 1.470 montaggi di mobili e cucine.

Nel 2015 sono stati fatti acquisti dalla Sardegna per un totale di 3.307.000 milioni di euro, di cui 2.303.000 tramite il canale e-commerce (+455% rispetto al 2013) e 1.004.000 euro attraverso i 21 negozi Ikea Italia (+6% rispetto al 2013).

Prevista anche l'apertura di un punto di ritiro anche ad Olbia, che sarà attivo dal 30 giugno 2016. Il Pick-Up & Order Point rappresenta solo il primo passo piano di espansione dell'azienda in Sardegna - ha assicurato il responsabile della comunicazione - e anticipa la successiva apertura di un punto vendita Ikea nell'area metropolitana di Cagliari.