Sarà inaugurato la mattina di mercoledì 29, ma già oggi Ikea ha aperto alla stampa le porte dell'innovativo Pick-Up & order point, il primo mini store con ritiro merci creato al numero 173 di viale Marconi a Cagliari.

Un investimento di 4 milioni di euro per realizzare un punto Ikea su misura per la Sardegna. Il Pick-Up & order point ha una superficie complessiva di 3.200 metri quadri distribuiti su due piani in cui è stata ricreata l'atmosfera che si respira nei negozi Ikea veri e propri.

"Siamo molto emozionati - confessa Valerio Di Bussolo, responsabile comunicazione di Ikea Italia - il test che l'azienda ha avviato in Sardegna ci permette di sperimentare una formula unica nel suo genere che unisce la vendita on line a quella fisica e che sarà possibile replicare in altre aree".

Ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari, compresa una indagine di mercato per scegliere come allestire il centro e quali prodotti del catalogo Ikea mostrare. Esposti circa il 20 per cento delle proposte dall'azienda svedese. Nel negozio sono stati allestiti soggiorni, camera da letto, cucine, ma si è dato ampio spazio all'esterno.

"Dalla nostra indagine - spiega infatti Daniela Mongelli, interior design che ha firmato il Pick-Up & order point di Cagliari e decine di punti vendita - è emerso che il 55 per cento dei sardi ha un giardino o una terrazza con vista. Già dall'ingresso presenteremo il nostro brand in un percorso tra i vari ambienti dal soggiorno alla cucina, dall'arredamento per esterni alle camera da letto a quelle per bambini".

Le situazioni ricreate all'interno del mini store saranno sostituite almeno quattro volte l'anno. I clienti potranno scegliere colori, materiali e complementi di arredo con l'aiuto del personale di Ikea. E si potrà anche progettare il proprio ambiente su postazioni pc libere.

Ma ci sarà anche la possibilità di ordinare i mobili e ritirarli in viale Marconi risparmiando sulle spese di spedizione (29 euro ogni mille euro di merce acquistata) oppure chiedere la consegna a domicilio con eventuale il montaggio. Nel mini store sarà comunque possibile acquistare complementi di arredo come tovaglie, cuscini, bicchieri, piatti, pentole e tantissimi altri prodotti (circa cento che saranno sostituiti almeno una volta al mese).

E mentre ci si confronta tra coppie o con amici e parenti su come arredare la casa, si potrà prendere un caffè o mangiare qualche cosa nell'area food con terrazza che affaccia sulle Saline.