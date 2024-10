Ignazia Mula, di Dorgali, a gennaio festeggerà il suo 106° compleanno.

Vive a Calagonone, nella sua casa che guarda verso il mare, tra tanti ricordi, un lucido entusiasmo e una carica di energia che alimenta ogni sua giornata.

“Ho attraversato la storia e camminato tanto. Non ho frequentato le scuole e per un solo giorno, in tutta la mia vita, sono entrata in ospedale. Ho viaggiato e vissuto. La salute è stata la mia forza, insieme all’affetto dei miei cari che ancora mi circonda”.

Un linguaggio chiaro e semplice, lo sguardo sereno, i tratti sempre integri di una donna che ha avuto in dono bellezza e solarità.

Desiderava incontrare colui che attraverso la televisione e le canzoni da tanto tempo le tiene compagnia e Giuliano Marongiu le ha fatto visita in un contesto affettuoso di allegria e familiarità.

“Sono rimasto folgorato dal carisma e dalla forza di questa donna. - dice il presentatore -. Quando sono arrivato lei era affacciata al balcone che mi aspettava: aveva già preparato con cura l’accoglienza, i dolci e il caffè, un dono da lei ricamato che conserverò per sempre, come le foto che ci ritraggono”.

Un nuovo appuntamento è fissato per gennaio, in occasione del suo compleanno, un traguardo da soffiare su 106 candeline.