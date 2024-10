A Iglesias, dal 24 dicembre 2022 e fino al 9 gennaio 2023, sarà tassativamente vietato utilizzare botti, petardi e altri artifici pirotecnici in tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Lo ha stabilito il sindaco Mauro Usai, attraverso l’ordinanza n. 234 del 23 dicembre 2022, allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone, salvaguardare sia i beni pubblici che le proprietà private, e proteggere gli animali domestici e selvatici.



“Una decisione che vuole contribuire alla sicurezza di tutta la comunità – spiega il Primo cittadino – salvaguardando le persone e le proprietà, con un’attenzione particolare per gli animali, che intimoriti dai botti potrebbero subire conseguenze o allontanarsi causando pericolo per loro stessi e per il prossimo”.