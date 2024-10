Un allevatore 55enne di Iglesias, Gianfranco Floris, ha perso il controllo del suo trattore ed è finito in una scarpata dopo aver imboccato la strada provinciale che collega la frazione di Teraseo ad Iglesias.

Erano le 21 circa quando il mezzo, per cause in corso di accertamento, è caduto in un dirupo ribaltandosi e uccidendo l'uomo sul colpo.

L'incidente è stato visto da diversi testimoni che hanno allertato i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Iglesias.