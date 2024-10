La città di Iglesias e il suo territorio sono stati scelti da “Slow Food Italia” per “Slow Food Travel”, il percorso formativo dedicato alla promozione dell’enogastronomia locale e alla formazione degli addetti ai lavori, per realizzare un’offerta in grado di far emergere peculiarità e caratteristiche delle diverse comunità dei territori, promuovendo la biodiversità e il vasto patrimonio di cultura e tradizioni.



Il tutto rientra nell’ottica di un turismo sostenibile, attraverso lo sviluppo di connessioni tra le diverse imprenditorialità e promuovendo modelli virtuosi.



Gli incontri di approfondimento si sono tenuti lo scorso lunedì 16 gennaio presso i siti turistici della Grotta Santa Barbara, di Porto Flavia e del Belvedere di Nebida, mentre la formazione si è svolta martedì 17 gennaio presso l’Istituto Alberghiero Ipia Galileo Ferraris di Iglesias.



Al termine dei seminari formativi e dei tavoli di lavoro, nei quali si è discusso sulla promozione di un’offerta turistica in grado di presentare il territorio attraverso la lente di Slow Food, gli operatori hanno sottoscritto le linee guida che definiscono le caratteristiche dell’accoglienza proposta, del tipo di esperienze presentate e del marketing congiunto.



“Il turismo di qualità si costruisce mettendo in rete tutti gli attori, pubblici e privati, per creare la destinazione turistica – ha messo in evidenza il sindaco di Iglesias Mauro Usai - ed è proprio nei periodi di bassa stagione turistica che bisogna impegnarsi maggiormente per ottenere poi il massimo risultato. Siti minerari, scuola, ristoratori e albergatori devono procedere tutti uniti verso un unico obiettivo: creare sviluppo turistico sostenibile e lavoro stabile 365 giorni l'anno”.



“Abbiamo voluto proporre un percorso emozionale, fatto di esperienza, buon cibo, cultura e bellezze naturali con l’obiettivo di promuovere una realtà molto importante come quella dell’Iglesiente, per “fare sistema” insieme ai produttori del territorio, agli operatori del settore e alle comunità locali – ha affermato Rossella Pisano, team leader del progetto di “Slow Food Travel” Sulcis Iglesiente e Cagliari - SL Travel vuole far vivere emozioni, educare i viaggiatori alla tutela della biodiversità alimentare e favorire la conoscenza di culture, identità e gastronomie locali, ma anche creare sinergie e stimolare incontri con le persone, custodi della natura e delle tradizioni dei territori”.