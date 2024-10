Intorno alla mezzanotte al km 48,400 della Strada statale 130, per cause in corso di accertamento, quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Alcune persone sono rimaste ferite, ma fortunatamente in modo lieve.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale e i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.